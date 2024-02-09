Чим допомога від США Україні вигідна для них самих — пояснення ISW

Військові армії США. Фото: Міноборони США

Сполучені Штати надсилають Україні військову допомогу частково для того, щоб їм не довелося самим воювати з Росією. Крім того, підтримка нашої держави дозволяє Америці модернізувати свою власну армію.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Чим допомога від США Україні вигідна для них самих

Аналітики стверджують, що теза про те, що надсилання військової допомоги Україні погіршує військову готовність Америки, не відповідає дійсності. Навпаки, це дозволило США модернізувати свою власну армію, щоб бути краще підготовленими до наступної війни. Крім того, Штати підтримують Україну частково для того, щоб їм не довелося самим воювати з Росією.

"Переважна більшість військової допомоги спрямована на розбудову оборонно-промислової бази США. Це дозволяє розширити поточні лінії виробництва основних військових товарів, які знадобляться американським військовим у будь-якій майбутній війні. Американські союзники також відновлюють свою оборонну промисловість і модернізують свої війська як наслідок підтримки України, що вигідно США", — йдеться у звіті.

В ISW також пояснюють, що обладнання, яке США передали Україні, здебільшого застаріле та часом непрацездатне. Натомість вони закуповують нові системи, щоб замінити те, що вони дають Україні, модернізуючи американську армію в процесі.

Нагадаємо, в ISW розвіяли чутки про те, що допомога США Україні ніяк не контролюється та використовується не за призначенням через корупцію в державі. Насправді Америка наглядає за постачанням грошей чи зброї та отримує детальні звіти від українського уряд.

Додамо, 8 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. У цьому пакеті для нашої країни виділено 61 мільярд доларів.

Це історичне рішення, яке допоможе нашій державі, адже раніше ЗМІ писали, що без допомоги Америки Україна протримається лише пів року.