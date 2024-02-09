В ISW розповіли, чи впливає корупція в Україні на отримання допомоги від США
Чутки про те, що допомога США Україні ніяк не контролюється та використовується не за призначенням через корупцію в державі, не відповідають дійсності. Насправді Америка наглядає за постачанням грошей чи зброї та отримує детальні звіти від українського уряд.
Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Чи впливає корупція в Україні на допомогу від США
Аналітики кажуть, що нагляд США усіх типів допомоги для України є досить пильним, а підзвітність українського уряду масштабними та детальним.
Так, нещодавно в Україні трапився корупційний випадок, коли невелике українське оборонне підприємство розкрало 40 мільйонів доларів із коштів державних закупівель боєприпасів. Український уряд спіймав злодіїв і повернув гроші, а також вжив значних заходів для боротьби з корупцією в уряді та на підприємствах оборонно-промислової бази.
В ISW нагадують, що на тлі внутрішніх корупційних скандалів, не пов’язаних із західною допомогою, Президент України Володимир Зеленський звільнив попереднього міністра оборони, а новий очільник оборонного відомства Рустем Умєров "агресивно викорінює корупцію". Крім того, український уряд залучає потужну та розгалужену спільноту українських неурядових організацій, щоб допомогти в боротьбі з корупцією та слідкувати за оборонними витратами.
"84% коштів для України в поточному пропонованому пакеті піде американським компаніям, американським військовим та іншим збройним силам союзників, а не Україні, яка отримає обладнання та навчання з цих коштів", — пояснюють аналітики.
Вони також наголошують, що "західна зброя використовується за призначенням і про це свідчать гори доказів, зокрема застосування західних систем проти російських військ на фронті".
Нагадаємо, 8 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. У цьому пакеті для нашої країни виділено 61 мільярд доларів.
Це історичне рішення, яке допоможе нашій державі, адже раніше ЗМІ писали, що без допомоги Америки Україна протримається лише пів року.
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