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В ISW розповіли, чи впливає корупція в Україні на отримання допомоги від США

9 лютого 2024 07:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли, чи впливає корупція в Україні на отримання допомоги від США
Військова допомога Україні. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чутки про те, що допомога США Україні ніяк не контролюється та використовується не за призначенням через корупцію в державі, не відповідають дійсності. Насправді Америка наглядає за постачанням грошей чи зброї та отримує детальні звіти від українського уряд.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Чи впливає корупція в Україні на допомогу від США 

Аналітики кажуть, що нагляд США усіх типів допомоги для України є досить пильним, а підзвітність українського уряду масштабними та детальним. 

Так, нещодавно в Україні трапився корупційний випадок, коли невелике українське оборонне підприємство розкрало 40 мільйонів доларів із коштів державних закупівель боєприпасів. Український уряд спіймав злодіїв і повернув гроші, а також вжив значних заходів для боротьби з корупцією в уряді та на підприємствах оборонно-промислової бази.

В ISW нагадують, що на тлі внутрішніх корупційних скандалів, не пов’язаних із західною допомогою, Президент України Володимир Зеленський звільнив попереднього міністра оборони, а новий очільник оборонного відомства Рустем Умєров "агресивно викорінює корупцію". Крім того, український уряд залучає потужну та розгалужену спільноту українських неурядових організацій, щоб допомогти в боротьбі з корупцією та слідкувати за оборонними витратами. 

"84% коштів для України в поточному пропонованому пакеті піде американським компаніям, американським військовим та іншим збройним силам союзників, а не Україні, яка отримає обладнання та навчання з цих коштів", — пояснюють аналітики.

Вони також наголошують, що "західна зброя використовується за призначенням і про це свідчать гори доказів, зокрема застосування західних систем проти російських військ на фронті". 

Нагадаємо, 8 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. У цьому пакеті для нашої країни виділено 61 мільярд доларів. 

Це історичне рішення, яке допоможе нашій державі, адже раніше ЗМІ писали, що без допомоги Америки Україна протримається лише пів року. 

США
корупція
військова допомога
війна в Україні
контроль

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