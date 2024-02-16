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Сможет ли Украина выиграть войну "на истощение" — прогноз Forbes

16 февраля 2024 18:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сможет ли Украина выиграть войну "на истощение" — прогноз Forbes
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия ежегодно выпускает примерно 4500 бронированных машин для своих сил в 470 тысяч человек. При этом, 80% из этой техники является устаревшим оборудованием, извлеченным из хранилищ и отремонтированным, и в конечном итоге российские запасы подойдут к концу.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование RUSI в пятницу, 16 февраля.

Сможет ли Украина выиграть войну "на истощение"

Украинским войскам рекомендуется выдержать и истощить российские силы в течение следующих двух лет, хотя без поддержки союзников это будет крайне трудно выполнить. 

Аналитики RUSI прогнозируют, что, несмотря на способность России поддерживать постоянный уровень производства до 2024 года, к 2025 году она столкнется с необходимостью более тщательного ремонта транспортных средств, и к 2026 году большая часть имеющихся запасов будет исчерпана.

"Конечно, Россия может направить больше ресурсов на производство новой техники, но производство с нуля гораздо более трудоемко и ресурсозатратно. Для россиян существенное улучшение качества продукции в условиях международных санкций, скорее всего, нереально даже в среднесрочной перспективе", — сообщили в Минобороны Эстонии.

Forbes сообщает, что истощение старых военных запасов России не ожидается ранее, чем через несколько лет, что предоставляет Украине возможность переждать Россию. Однако украинская промышленность сталкивается с более серьезными ограничениями по сравнению с российской, делая Украину более зависимой от поддержки союзников. 

"Все это означает, что Украина может выиграть изнурительную войну на истощение, но только с помощью", — сообщает Forbes.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил признательность Франции за ее поддержку и призвал предоставить Украине больше вооружения. 

Ранее в сети показали видео, на котором запечатлена работа британского зенитного ракетного комплекса Supacat HMT в Украине. Этот ЗРК  оснащен пусковой установкой для ракет AIM-132 ASRAAM.

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