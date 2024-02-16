Буданов рассказал о роли французского оружия на фронте

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: росСМИ

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому журналу Liberation выразил признательность Франции за её поддержку. При этом он призвал предоставить Украине больше вооружения. При этом он призвал предоставить Украине больше вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в пятницу, 16 февраля.

Буданов о поддержке Франции

Буданов сообщил, что Украина высоко ценит помощь, которую оказала Франция.

"В конце концов они могли бы не делать этого. Впрочем, мы хотели бы больше, это не секрет", — сказал Буданов.

Глава ГУР рассказал, что полученное от Франции оружие, включая артиллерийские системы CAESAR и ракеты Scalp-EG, показало впечатляющую эффективность на поле боя.

"Артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали. То же можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали отличные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты", — подчеркнул Буданов.

Глава ГУР подчеркнул необходимость дополнительной авиационной поддержки, учитывая значительный размер российского воздушного флота, и выразил надежду на дальнейшую помощь от Франции.

Буданов про украинских пилотов на французских истребителях

Буданов утверждает, что украинские лётчики без труда освоят французские истребители Mirage 2000. По его словам, у них высокая квалификация и боевой опыт против российских самолетов четвертого поколения.

"Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе кроме украинских пилотов. Так что наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой", — указал Буданов.

Напомним, Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, обстановка тяжелая, но пока не критическая.

Ранее Буданов заявил, что война в Украине может завершиться в 2024 году. Он уверен, что украинские силы будут больше наносить ударов по объектам РФ.