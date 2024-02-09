В сети показали работу редкостного британского ЗРК Supacat HMT в Украине
В сети показали видео, на котором запечатлена работа британского зенитного ракетного комплекса Supacat HMT в Украине. Этот ЗРК оснащен пусковой установкой для ракет AIM-132 ASRAAM.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram НІП "Тиск" в четверг, 8 февраля.
Особенности ЗРК Supacat HMT
Это видео является редким, так как до этого момента система была показана в действии против иранских дронов Shahed в октябре 2023 года.
Основные характеристики ракеты AIM-132 ASRAAM представлены следующим образом:
- вес ракеты составляет 88 кг;
- масса взрывчатки в боевой части — 10 кг, выполненной в обломочно-фугасном исполнении;
- диаметр ракеты — 166 мм;
- общая длина — 2900 мм;
- максимальная дальность стрельбы достигает 25 км;
- пиковая скорость полета ракеты достигает трехкратной скорости звука.
Однако при запуске с земли дальность действия ракеты AIM-132 ASRAAM сокращается и, как предполагается, не превышает 10 км, что делает её потенциальным заменителем для советских зенитных ракетных систем типа "Оса", используемых в украинских вооруженных силах.
Ракета оборудована инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет британской зенитной системе функционировать в безрадиолокационном режиме, обеспечивая "тихую" работу.
Несмотря на это, система оснащена компактной радиолокационной станцией для мониторинга воздушного пространства.
Напомним, Украина до сих пор не стала получателем обещанных Канадой зенитно-ракетных комплексов NASAMS, обещанный Киеву год назад. В настоящее время точные даты поставки остаются неопределенными.
В свою очередь власти Канады попросили США поскорее передать Украине ПВО среднего радиуса действия NASAMS. По словам чиновников, она была оплачена в марте в прошлом году.
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