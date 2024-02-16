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Чи зможе Україна виграти війну "на виснаження" — прогноз Forbes

16 лютого 2024 18:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи зможе Україна виграти війну "на виснаження" — прогноз Forbes
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія щорічно випускає приблизно 4500 броньованих машин для своїх сил у 470 тисяч осіб. При цьому, 80% цієї техніки є застарілим обладнанням, витягнутим зі сховищ і відремонтованим, і зрештою російські запаси добігають кінця.

Про це пише Forbes із посиланням на дослідження RUSI у п'ятницю, 16 лютого.

Чи зможе Україна виграти війну "на виснаження"

Українським військам рекомендується витримати та виснажити російські сили протягом наступних двох років, хоча без підтримки союзників це буде вкрай важко виконати.

Аналітики RUSI прогнозують, що, попри здатність Росії підтримувати постійний рівень виробництва до 2024 року, до 2025 року вона зіткнеться з необхідністю ретельнішого ремонту транспортних засобів, і до 2026 року більша частина наявних запасів буде вичерпана.

"Звичайно, Росія може направити більше ресурсів на виробництво нової техніки, але виробництво з нуля набагато трудомісткіше і ресурсовитратніше. Для росіян суттєве покращення якості продукції в умовах міжнародних санкцій, швидше за все, нереально навіть у середньостроковій перспективі", — повідомили в Міноборони Естонії.

Forbes повідомляє, що виснаження старих військових запасів Росії не очікується раніше, ніж за кілька років, що надає Україні можливість перечекати Росію. Однак українська промисловість стикається з більш серйозними обмеженнями порівняно з російською, роблячи Україну більш залежною від підтримки союзників.

"Все це означає, що Україна може виграти виснажливу війну на виснаження, але лише за допомогою", — повідомляє Forbes.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив вдячність Франції за її підтримку та закликав надати Україні більше озброєння.

Раніше у мережі показали відео, на якому знято роботу британського зенітного ракетного комплексу Supacat HMT в Україні. Цей ЗРК оснащений пусковою установкою для ракет AIM-132 ASRAAM.

зброя
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Росія

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