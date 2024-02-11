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Будут ли повторяться в России взрывы, подобные воткинскому

11 февраля 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Будут ли повторяться в России взрывы, подобные воткинскому
Момент взрыва на Воткинском машиностроительном заводе. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Взрывы на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, подобные произошедшему неподалеку от Ижевска, будут продолжаться в России и дальше. Этому будут способствовать как деятельность украинских спецслужб, так и проблемы с оборудованием на заводах, которое невозможно заменить из-за санкций.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Санкции работают

Такие случаи, как на Воткинском машиностроительном заводе, будут происходить в России и дальше.

"Основными причинами является как невозможность поддерживать технологический процесс на современном уровне из-за санкций Запада, так и износ имеющейся у россиян техники, которую им нечем заменить", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Настоящий украинский след

Кроме того, нельзя исключать фактор деятельности украинских спецслужб.

"Важно в этом контексте изменение вектора атак Сил обороны Украины по объектам на территории России, что мы уже видим в последние недели, когда под удар попали те предприятия, которые способны производить, поставлять и ремонтировать военную технику", — подчеркнул эксперт.

Поэтому есть все основания полагать, что инциденты, подобные тому, который имел место на Воткинском машиностроительном заводе, будут продолжаться и дальше, постепенно увеличивая количество.

Недалеко от российского Ижевска в среду, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По официальной российской версии, они якобы произошли в результате испытаний на Воткинском машиностроительном заводе, где выпускают российские ракетные комплексы стратегического назначения.

российские войска
взрыв
оккупанты
Дмитрий Снегирев
война в Украине
Россия

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