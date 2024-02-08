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Про що свідчить відео вибуху на Воткінському військовому заводі

8 лютого 2024 16:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Про що свідчить відео вибуху на Воткінському військовому заводі
Момент вибуху на Воткінському машинобудівному заводі. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вибух під Іжевськом, на Воткінському машинобудівному заводі, це аж ніяк не виробничий процес, як у цьому намагається переконати російське суспільство кремлівська влада. Це щонайменше техногенна катастрофа, яка пов’язана із проблемами на підприємствах військово-промислового комплексу країни-агресора.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Навіть якщо брати до уваги офіційну версію, оприлюднену російською владою, про вибух на Воткінському машинобудівному заводі, виникає кілька серйозних питань.

"По-перше, цей вибух на заводі демонструє рівень захищеності об’єктів російського військово-промислового комплексу. По-друге, рівень російських технологій. Ну, і по-третє — недосконалість виробничого процесу", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Вибух на Воткінському заводі — це не виробничий процес

Ця версія, про особливості виробничого процесу, не витримує жодної критики.

"Зважаючи на відео вибуху, оприлюднене у соцмережах та месенджерах, варто говорити про техногенну катастрофу", — зазначив експерт.

Він додав, що на користь серйозних проблем у російському військово-промисловому комплексі говорять такі інциденти, як "несанкціоновані сходження крилатих ракет" з літаків стратегічної авіації ще на території Російської Федерації.

Неподалік російського Іжевська у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За офіційною російською версію, вони нібито сталися внаслідок випробувань на Воткінському машинобудівному заводі, де випускають російські ракетні комплекси стратегічного призначення.

росія
війна
російські війська
вибух
окупанти
Дмитро Снєгирьов

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