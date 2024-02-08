Про що свідчить відео вибуху на Воткінському військовому заводі

Момент вибуху на Воткінському машинобудівному заводі. Фото: соцмережі

Вибух під Іжевськом, на Воткінському машинобудівному заводі, це аж ніяк не виробничий процес, як у цьому намагається переконати російське суспільство кремлівська влада. Це щонайменше техногенна катастрофа, яка пов’язана із проблемами на підприємствах військово-промислового комплексу країни-агресора.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Навіть якщо брати до уваги офіційну версію, оприлюднену російською владою, про вибух на Воткінському машинобудівному заводі, виникає кілька серйозних питань.

"По-перше, цей вибух на заводі демонструє рівень захищеності об’єктів російського військово-промислового комплексу. По-друге, рівень російських технологій. Ну, і по-третє — недосконалість виробничого процесу", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Вибух на Воткінському заводі — це не виробничий процес

Ця версія, про особливості виробничого процесу, не витримує жодної критики.

"Зважаючи на відео вибуху, оприлюднене у соцмережах та месенджерах, варто говорити про техногенну катастрофу", — зазначив експерт.

Він додав, що на користь серйозних проблем у російському військово-промисловому комплексі говорять такі інциденти, як "несанкціоновані сходження крилатих ракет" з літаків стратегічної авіації ще на території Російської Федерації.

Неподалік російського Іжевська у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За офіційною російською версію, вони нібито сталися внаслідок випробувань на Воткінському машинобудівному заводі, де випускають російські ракетні комплекси стратегічного призначення.