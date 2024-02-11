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Чи повторюватимуться в Росії вибухи, подібні воткінському

11 лютого 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи повторюватимуться в Росії вибухи, подібні воткінському
Момент вибуху на Воткінському машинобудівному заводі. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вибухи на підприємствах російського військово-промислового комплексу, подібні до того, який стався неподалік від Іжевська, продовжуватимуться в Росії і надалі. Цьому сприятимуть як діяльність українських спецслужб, так і проблеми із обладнанням на заводах, яке неможливо замінити через санкції.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Санкції працюють

Такі випадки, як на Воткінському машинобудівному заводі, будуть відбуватися в Росії і надалі.

"Основними причинами є як неможливість підтримувати технологічний процес на сучасному рівні через санкції Заходу, так і зношеність наявної у росіян техніки, яку їм нічим замінити", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Справжній український слід

Крім того, не можна виключати і фактор діяльності українських спецслужб.

"Важливим у цьому контексті є зміна вектору атак Сил оборони України по об’єктах на території Росії, що ми вже бачимо в останні тижні, коли під удар потрапили ті підприємства, які здатні виробляти, постачати і ремонтувати військову техніку", — підкреслив експерт.

Тому є усі підстави вважати, що інциденти, подібні до того, який мав місце на Воткінському машинобудівному заводі, будуть продовжуватися й надалі, поступово збільшуючи кількість.

Неподалік російського Іжевська у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За офіційною російською версію, вони нібито сталися внаслідок випробувань на Воткінському машинобудівному заводі, де випускають російські ракетні комплекси стратегічного призначення.

російські війська
вибух
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
Росія

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