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Будет ли Россия атаковать Украину на годовщину войны 24 февраля — ответ Игната

23 февраля 2024 16:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Будет ли Россия атаковать Украину на годовщину войны 24 февраля — ответ Игната
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что ожидать российских атак нужно всегда, и к ним следует быть готовыми. Военный предполагает, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения могут произойти обстрелы, поэтому украинцам нельзя расслабляться.

Об этом представитель заявил в эфире телемарафона в пятницу, 23 февраля.

Россия может нанести удар по Украине 24 февраля

Игнат подчеркнул, что российские обстрелы могут произойти в любой момент, включая и 24 февраля. Однако спикер не советует привязываться к датам, поскольку в прошлом году все также ожидали массированного удара россиян 23 и 24 февраля, однако этого не произошло.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить. Возможно, и будет какая-нибудь привязка к датам, а возможно и не будет. Я хочу напомнить, как было в прошлом году: была первая годовщина, все ждали и 23 февраля и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", — отметил представитель Воздушных сил.

При этом военный напомнил, что россияне нанесли массированный удар 9 марта, когда этого не ожидали.

"В настоящее время была оттянута очередная массированная атака. Поэтому расслабляться не нужно, ПВО всегда в готовности к отражению воздушного нападения противника", — подытожил Игнат.

Напомним, представитель ВС ВСУ назвал приоритет украинских военных, заявив, что защитники неба Украины должны не позволить российской тактической авиации перехватить доминирование в воздухе и не подпускать вражеские самолеты в украинские города.

Также мы писали о том, что в ночь на 23 февраля россияне обстреляли Днепр. В городе полностью разрушены несколько квартир в многоэтажке, жилые дома и предприятия. Ранения получили восемь человек. Кроме того, враг атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

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Воздушные Силы ВСУ
2 года войны

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