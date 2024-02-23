Атака дронів на Дніпро — в ОВА розповіли деталі

Наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок нічних ворожих ударів по Дніпру вщент зруйновано декілька квартир у багатоповерхівці, житлові будинки та підприємства. Поранення отримали щонайменше восьмеро людей, також люди можуть перебувати під завалами.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого

За словами Лисака, цієї ночі російські окупанти атакували мирне населення міста. Вони завдали ударів з безпілотників по житлових будинках. Повітряні сили знищили п'ять "шахедів" у Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах, але не обійшлося без влучань.

"У потрощеній багатоповерхівці рятувальники розбирають завали. Там досі шукають людей. На місці працюють всі служби. Роблять максимум, аби допомогти. Кілька квартир вщент зруйновані", — каже він.

Наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілів Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпра 23 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 5

Зазначається, що окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Обстріли Дніпропетровської області 23 лютого

Під ворожим вогнем також опинилась Нікопольщина. Загарбники артилерією накрили райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Наслідки обстрілів Нікпольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Нікпольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Нікпольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 3

Ще пошкоджені два підприємства, три приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 22 лютого близько 22:10 та 23:00 в Одесі кілька разів лунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебувало під атакою безпілотників та ракет.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури та постраждалих внаслідок російської атаки на місто.

Незадовго Сили оборони заявили про першого загиблого внаслідок падіння уламків збитих дронів, які спричинили пожежу. Відомо, скільки цілей вдалося збити силам ППО.