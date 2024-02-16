Буданов оценил ситуацию на фронте

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, сейчас обстановка на фронте тяжелая, но не критическая.

Об этом глава ГУР заявил в интервью французскому изданию Liberation.

Буданов назвал ситуацию на фронте не критической

Глава ГУР заявил, что сейчас в Украине ситуация с войной плохая, в первую очередь, это связано с нехваткой военной техники и боеприпасов, однако условия не критические.

"Плохая, но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности, а в общей сложности — десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы чувствуем, логична. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточные для покрытия наших потребностей, равно как и наша промышленность", — отметил Буданов.

Руководитель украинской разведки назвал типы военного оружия, которого больше всего не хватает для успешной борьбы с врагом:

артиллерийских боеприпасов;

артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем;

снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях;

систем для ракетных ударов на больших расстояниях

Буданов объяснил, что в настоящее время не предусматривается применение оружия массового поражения. Однако такая военная техника, как подводные лодки и стратегическая авиация, используется уже давно.

Напомним, Буданов заявил, что верит в окончание войны в 2024 году. Глава ГУР убежден, что украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.

Также глава разведки рассказал детали уничтожения крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Буданов заметил, что потопление судна стало успешным благодаря попаданию морских дронов-камикадзе.