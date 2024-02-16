Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Буданов оценил ситуацию на фронте arrow

Буданов оценил ситуацию на фронте

16 февраля 2024 13:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Буданов оценил ситуацию на фронте
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, сейчас обстановка на фронте тяжелая, но не критическая.

Об этом глава ГУР заявил в интервью французскому изданию Liberation.

Буданов назвал ситуацию на фронте не критической

Глава ГУР заявил, что сейчас в Украине ситуация с войной плохая, в первую очередь, это связано с нехваткой военной техники и боеприпасов, однако условия не критические.

"Плохая, но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности, а в общей сложности — десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы чувствуем, логична. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточные для покрытия наших потребностей, равно как и наша промышленность", — отметил Буданов.

Руководитель украинской разведки назвал типы военного оружия, которого больше всего не хватает для успешной борьбы с врагом:

  • артиллерийских боеприпасов;
  • артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем;
  • снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях;
  • систем для ракетных ударов на больших расстояниях

Буданов объяснил, что в настоящее время не предусматривается применение оружия массового поражения. Однако такая военная техника, как подводные лодки и стратегическая авиация, используется уже давно.

Напомним, Буданов заявил, что верит в окончание войны в 2024 году. Глава ГУР убежден, что украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.

Также глава разведки рассказал детали уничтожения крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Буданов заметил, что потопление судна стало успешным благодаря попаданию морских дронов-камикадзе.

война
Украина
военные
Кирилл Буданов
ГУР
Россия
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме