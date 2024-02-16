Буданов назвал факторы, которые могут изменить ход продолжительной войны

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Liberation

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, которые могут кардинально изменить ход длительной войны. По его словам, побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью французскому изданию Liberation в пятницу, 16 февраля.

Российско-украинская война

По словам Буданова, ситуация на полях боев российско-украинской войны остается тяжелой, однако не критической.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно", — подчеркнул он.

Глава ГУР МО отметил, что никакие "чудо-технологии" не помогут кардинально изменить ход продолжительной войны. Буданов заявил, что значительно важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — добавил он.

Напомним, Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, сейчас обстановка тяжелая, но не критическая.

Также недавно в Авдеевку для усиления отправили военных Третьей отдельной штурмовой бригады. Они, в частности, установили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники армии РФ за сутки. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной.