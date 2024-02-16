Буданов назвал факторы, которые могут изменить ход продолжительной войны
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, которые могут кардинально изменить ход длительной войны. По его словам, побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью французскому изданию Liberation в пятницу, 16 февраля.
Российско-украинская война
По словам Буданова, ситуация на полях боев российско-украинской войны остается тяжелой, однако не критической.
"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно", — подчеркнул он.
Глава ГУР МО отметил, что никакие "чудо-технологии" не помогут кардинально изменить ход продолжительной войны. Буданов заявил, что значительно важнее другие факторы.
"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — добавил он.
Напомним, Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, сейчас обстановка тяжелая, но не критическая.
Также недавно в Авдеевку для усиления отправили военных Третьей отдельной штурмовой бригады. Они, в частности, установили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники армии РФ за сутки. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной.
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