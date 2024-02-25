Буданов посоветовал жителям Крыма не ездить так называемым Керченским мостом

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба ГУР

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что успехи ВСУ в Крыму произошли благодаря его жителям. Также он призвал жителей полуострова не пользоваться Крымским мостом.

Об этом он сказал во время своего обращения в воскресенье, 25 февраля.

Борьба длится уже 10 лет

По его словам, военная агрессия РФ против Украины началась еще 10 лет назад, а именно с оккупации полуострова.

"Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю. И сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на мгновение, несмотря на репрессии", — подчеркнул Буданов.

Потеря кораблей РФ

Глава украинской разведки отметил, что для того, чтобы успешно обороняться и контролировать акваторию Черного моря, Украина должна присутствовать на полуострове.

"Поставленные задачи выполнены: Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым влиянием", — заверил украинский военачальник.

Совет для жителей Крыма

Поэтому за украинские успехи в Крыму Буданов поблагодарил жителей Крыма, которые не только усилили сопротивление захватчикам, но и пытаются отследить всю оперативную обстановку на полуострове и поскорее передавать необходимые данные ВСУ.

"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", — добавил военный.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили вражеский самолет А-50. По словам Буданова, у России теперь осталось только шесть таких самолетов.

Также лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что 2024 год станет последним для оккупации Крыма, а Крымский мост скоро будет уничтожен.