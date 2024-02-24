Джемілєв відповів, коли буде знищено Кримський міст

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Фото: УНІАН

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що в України є все для того, аби знищити Кримський міст. Він наголосив, що 2024 рік стане останнім для окупації Криму.

Про це він сказав в інтерв'ю, передає Telegram-канал "Крымский ветер".

Коли можуть знищити Керченський міст

"Усе готово. Ми можемо знищити Кримський міст. Але зробимо це тоді, коли нам потрібно", — запевнив Джемілєв.

Крім того, під час інтерв'ю він запевнив, що одним із перших піде звільняти Крим разом з міністром оборони Рустемом Умєровим. Він закликав кримських татар, які залишилися в окупації, чинити опір росіянам всіма можливими силами.

Політик впевнений, що скоро Крим буде звільнено, а страждання кримчан закінчаться.

Звернення до кримських татар

Також нещодавно Джемілєв закликав кримчан триматися якнайдалі від російських окупантів та їхніх поплічників.

Відповідне звернення з'явилося в Telegram-каналі "Крымский ветер".

За його словами, в цьому році очікується деокупація півострова. Водночас Україна докладе максимум зусиль, аби уникнути жертв серед мирного населення під час звільнення території.

Тому Джемілєв звернувся із закликом до всіх мирних жителів, аби вони трималися подалі від військових об'єктів РФ. Також він закликав росіян покинути Крим, поки працює Керченський міст. За його словами, міжнародне право та справедивість обов'язково переможуть, а Крим буде звільнено та повернуто під контроль нашої держави.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти посилюють репресії проти кримських татар. Він наголосив, що це відбувається перед десятиріччям окупації півострова.

Також речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Кримський міст буде знищено одним ударом.