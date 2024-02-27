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Бойцы Третьей штурмовой умело ликвидировали артиллерийскую позицию оккупантов

27 февраля 2024 12:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы Третьей штурмовой умело ликвидировали артиллерийскую позицию оккупантов
Уничтоженная артиллерийская позиция оккупантов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Третья штурмовая бригада не прекращает упорных боев против российских захватчиков. В результате артиллерийской дуэли бойцами подразделения была уничтожена российская гаубица Д-20.

Видео успешной работы украинских артиллеристов появилось в Telegram бригады во вторник, 27 февраля.

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую пушку

"Прямое попадание во вражескую гаубицу!" — комментируют бойцы.

На видео можно увидеть кадры артиллерийской дуэли. Захватчики развернули огневую позицию, однако ее обнаружили украинские бойцы.

В результате двух прицельных попаданий вражеская пушка-гаубица Д-20 была успешно уничтожена.

"Победа в дуэли — за бойцами "Команда Выстрел" с 1-го САДн Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" обнаружили ротацию врага на фронте. Благодаря разведданным, воины 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли успешный удар по российской пехоте, которая как раз зашла в здание.

Напомним, под Авдеевкой военные первого механизированного батальона 3-й ОШБр заметили, что за их авто с неба следит FPV-дрон. Бойцы моментально открыли огонь по беспилотнику, тем самым предотвратив попадание дрона в их авто.

война
Украина
видео
оккупанты
штурмовая бригада

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