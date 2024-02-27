Бійці Третьої штурмової вправно ліквідували артилерійську позицію окупантів
Третя штурмова бригада не припиняє запеклих боїв проти російських загарбників. Внаслідок артилерійської дуелі бійцями підрозділу було знищено російську гаубицю Д-20.
Відео успішної роботи українських артилеристів з'явилося у Telegram бригади у вівторок, 27 лютого.
Українські артилеристи знищили ворожу гармату
"Пряме влучання у ворожу гаубицю!" — коментують бійці.
На відео можна побачити кадри артилерійської дуелі. Загарбники розгорнули вогневу позицію, проте її виявили українські бійці.
Внаслідок двох прицільних влучань ворожу гармату-гаубицю Д-20 було успішно знищено.
"Перемога в дуелі — за бійцями "Команди Постріл" з 1-го САДн Третьої штурмової бригади", — говориться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Завдяки розвідданим, воїни 3-ї окремої штурмової бригади завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.
Нагадаємо, під Авдіївкою військові першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр помітили, що за їхнім авто з неба слідкує FPV-дрон. Бійці моментально відкрили вогонь по безпілотнику, тим самим запобігши влучанню дрона в їхнє авто.
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