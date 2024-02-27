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Бійці Третьої штурмової вправно ліквідували артилерійську позицію окупантів

27 лютого 2024 12:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці Третьої штурмової вправно ліквідували артилерійську позицію окупантів
Знищена артилерійська позиція окупантів. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Третя штурмова бригада не припиняє запеклих боїв проти російських загарбників. Внаслідок артилерійської дуелі бійцями підрозділу було знищено російську гаубицю Д-20.

Відео успішної роботи українських артилеристів з'явилося у Telegram бригади у вівторок, 27 лютого.

Українські артилеристи знищили ворожу гармату

"Пряме влучання у ворожу гаубицю!" — коментують бійці.

На відео можна побачити кадри артилерійської дуелі. Загарбники розгорнули вогневу позицію, проте її виявили українські бійці.

Внаслідок двох прицільних влучань ворожу гармату-гаубицю Д-20 було успішно знищено. 

"Перемога в дуелі — за бійцями "Команди Постріл" з 1-го САДн Третьої штурмової бригади", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Завдяки розвідданим, воїни 3-ї окремої штурмової бригади завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.

Нагадаємо, під Авдіївкою військові першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр помітили, що за їхнім авто з неба слідкує FPV-дрон. Бійці моментально відкрили вогонь по безпілотнику, тим самим запобігши влучанню дрона в їхнє авто.

війна
Україна
відео
окупанти
штурмова бригада

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