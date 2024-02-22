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Бойцы 47 бригады показали, как FPV-дрон "догнал" оккупантов

22 февраля 2024 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 47 бригады показали, как FPV-дрон "догнал" оккупантов
Российский оккупант убегает от украинского FPV-дрона. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады нанесли точных ударов по оккупантам из FPV-дронов. Российские захватчики пытались сбежать изо всех сил, но БпЛА оказался быстрее.

Об этом сообщила пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады и показала соответствующее видео.

Как бойцы 47 бригады уничтожают оккупантов

На Авдеевском направлении украинские военные уничтожили технику россиян и остались без транспорта среди поля. Бойцы 47 бригады воспользовались моментом и сбросили с дронов взрывчатку прямо на захватчиков.

"Разве было смысла так бегать, если FPV-дрон прилетает быстрее? Работа воинов РУБпАК 47 отдельной механизированной бригады! Авдеевское направление", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская артиллерия остановила продвижение российских танков Т-72 на фронте, после чего вражескую технику удалось уничтожить с помощью дронов. Танки взлетели в воздух.

Кроме того, 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский самолет "Су-34". Также был ликвидирован весь экипаж истребителя.

ВСУ
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