Бійці 47 бригади показали, як FPV-дрон "наздогнав" окупантів

Російський окупант тікає від українського FPV-дрона. Фото: скриншот з відео

Бійці 47 окремої механізованої бригади завдали влучних ударів по окупантах з FPV-дронів. Російські загарбники намагалися втекти з усіх сила, але БпЛА виявився швидшим.

Про це повідомила пресслужба 47 окремої механізованої бригади та показала відповідне відео.

Як бійці 47 бригади знищують окупантів

На Авдіївському напрямку українські військові знищили техніку росіян і ті залишились без транспорту серед поля. Бійці 47 бригади скористалися моментом і скинули з дронів вибухівку прямо на загарбників.

"Хіба був сенс так бігати, якщо FPV-дрон прилітає швидше? Робота воїнів РУБпАК 47 окремої механізованої бригади! Авдіївський напрямок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська артилерія зупинила просування російських танків Т-72 на фронті, після чого ворожу техніку вдалося знищити за допомогою дронів. Танки аж злетіли у повітря.

Крім того, 21 лютого українські військові знищили ще один російський літак Су-34. Також був ліквідований увесь екіпаж винищувача.