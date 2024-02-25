Бойцы 23 бригады из дрона ликвидировали оккупанта на Авдеевском направлении

Российский оккупант перед ликвидацией. Фото: скриншот с видео

Бойцы 23 отдельной механизированной бригады уничтожили российского оккупанта на Авдеевском направлении. Для этого они использовали ударный дрон.

Об этом сообщила пресс-служба 23 бригады в Facebook в воскресенье, 25 февраля, и показала соответствующее видео.

Уничтожение оккупантов на Авдеевском направлении

"Начался третий год нашей борьбы с российскими оккупантами. Ежедневно мы уничтожаем тех, кто пришел с войной на нашу землю", — говорится в сообщении военных.

На видео видно, как покинутый оккупант один лежит в небольшом окопе, однако украинский дрон его нашел и сбросил боеприпас. Под кадры этой операции наши защитники поставили звук из социальных сетей, где Президент Украины Владимир Зеленский призывает оккупантов "курить там, где еще не попало".

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке. Таким образом, военные разгромили штурм врага.

Ранее Третья штурмовая бригада показала видео боев в Авдеевке, куда бойцов опрокинули для усиления украинской обороны.

Украинский военный также рассказал, что потери армии РФ в Авдеевке рекордны за два года полномасштабного вторжения.