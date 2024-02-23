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Бойцы 110-й бригады показали, как выходили из Авдеевки под плотными обстрелами россиян

23 февраля 2024 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 110-й бригады показали, как выходили из Авдеевки под плотными обстрелами россиян
Выход украинских военных с позиций в Авдеевке. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские бойцы при выходе с позиций в Авдеевке продвигались небольшими группами. Пехотинцев прикрывала артиллерия и дроны, постоянно следившие за продвижением оккупантов.

Об этом рассказал майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец в Telegram в пятницу, 23 февраля, и показал соответствующее видео.

Как украинские военные выходили з Авдеевки

Березовец рассказал, что выход украинских подразделений из Авдеевки продолжался небольшими группами, которые проникали через Юбилейный квартал в юго-восточной части города.

"Артиллерия 110-й бригады тем временем прикрывала выход пехоты. Постоянно в небе работали наши БпЛА. Разведка постоянно следила за передвижением оккупантов и била по ним", — объясняет он.

По его словам, операции по отступлении гораздо сложнее других, ведь план здесь никогда не работает до конца и постоянно кроется опасность.

Напомним, в ночь на 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки Донецкой области, чтобы избежать окружения. Комментируя такое решение, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории.

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали кадры опасной операции в Авдеевке. Защитники подошли к зданию с оккупантами и заложили там взрывные устройства.

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