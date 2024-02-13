Взрывы в Днепре сейчас 13 февраля – одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии

Атака РФ — одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии
Россия продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В результате вражеских обстрелов в ночь с понедельника на вторник 13 февраля одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК во вторник, 13 февраля.
ДТЭК прекратила производство электроэнергии — что известно
"В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила производство электроэнергии.
В ДТЭК рассказали, что после прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.
Напомним, взрывы в Днепре прогремели в понедельник, 12 февраля, около полуночи. В городе объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.
Также мы писали, что 12 февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия осуществила пуск дронов Shahed-136 в направлении Украины. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Кроме того, 12 февраля российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога.
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