Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали arrow

Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали

23 февраля 2024 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали
Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночных вражеских ударов по Днепру полностью разрушены несколько квартир в многоэтажке, жилые дома и предприятия. Ранения получили не менее восьми человек, также люди могут находиться под завалами.

Об этом сообщили глава Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Последствия обстрелов Днепра 23 февраля

По словам Лысака, этой ночью российские оккупанты атаковали мирное население города. Они нанесли удары с беспилотников по жилым домам. Воздушные силы уничтожили пять "шахедов" в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах, но не обошлось без попаданий.

"В разбитой многоэтажке спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей. На месте работают все службы. Делают максимум, чтобы помочь. Несколько квартир полностью разрушены", — говорит он.

  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 1
    Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 2
    Спасатель ликвидирует последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 3
    Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 4
    Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 5
    Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
1/5 _ 5

Отмечается, что, кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки, двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Обстрелы Днепропетровской области 23 февраля

Под вражеским огнем тоже оказалась Никопольщина. Захватчики артиллерией накрыли райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую громады.

  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 6
    Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 7
    Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали - фото 8
    Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
1/3 _ 3

Еще повреждены два предприятия, три частных дома. Избиты хозяйственные постройки. Задело линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что вечером 22 февраля около 22:10 и 23:00 в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под атакой беспилотников и ракет.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на город.

Незадолго Силы обороны заявили о первом погибшем в результате падения обломков сбитых дронов, повлекших за собой пожар. Известно, сколько целей удалось сбить силам ПВО.

Днепропетровская область
обстрелы
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме