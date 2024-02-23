Атака дронов на Днепр — в ОВА рассказали детали

Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ночных вражеских ударов по Днепру полностью разрушены несколько квартир в многоэтажке, жилые дома и предприятия. Ранения получили не менее восьми человек, также люди могут находиться под завалами.

Об этом сообщили глава Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Последствия обстрелов Днепра 23 февраля

По словам Лысака, этой ночью российские оккупанты атаковали мирное население города. Они нанесли удары с беспилотников по жилым домам. Воздушные силы уничтожили пять "шахедов" в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах, но не обошлось без попаданий.

"В разбитой многоэтажке спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей. На месте работают все службы. Делают максимум, чтобы помочь. Несколько квартир полностью разрушены", — говорит он.

Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра 23 февраля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/5 _ 5

Отмечается, что, кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки, двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Обстрелы Днепропетровской области 23 февраля

Под вражеским огнем тоже оказалась Никопольщина. Захватчики артиллерией накрыли райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую громады.

Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никпольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/3 _ 3

Еще повреждены два предприятия, три частных дома. Избиты хозяйственные постройки. Задело линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что вечером 22 февраля около 22:10 и 23:00 в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сообщалось, что город находился под атакой беспилотников и ракет.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на город.

Незадолго Силы обороны заявили о первом погибшем в результате падения обломков сбитых дронов, повлекших за собой пожар. Известно, сколько целей удалось сбить силам ПВО.