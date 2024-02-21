Атака баллистикой — из-за новой угрозы распространяется воздушная тревога сейчас 21 февраля

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине в среду, 21 февраля, охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Харьковской, Донецкой, Запорожской и других. Опасность объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Воздушная тревога сейчас 21 февраля

Военные предупреждают об опасности атаки баллистики в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила ряд областей, среди которых:

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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