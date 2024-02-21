Атака баллистикой — из-за новой угрозы распространяется воздушная тревога сейчас 21 февраля

Атака баллистикой — раздается воздушная тревога
21 февраля 2024 01:17
обновлено: 01:23
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине в среду, 21 февраля, охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Харьковской, Донецкой, Запорожской и других. Опасность объявлена из-за угрозы применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 21 февраля
Военные предупреждают об опасности атаки баллистики в "красных" областях.
В настоящее время воздушная тревога охватила ряд областей, среди которых:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская.
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