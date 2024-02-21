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Атака баллистикой — раздается воздушная тревога

21 февраля 2024 01:17
обновлено: 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака баллистикой — из-за новой угрозы распространяется воздушная тревога сейчас 21 февраля
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в среду, 21 февраля, охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Харьковской, Донецкой, Запорожской и других. Опасность объявлена из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Воздушная тревога сейчас 21 февраля

Военные предупреждают об опасности атаки баллистики в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила ряд областей, среди которых:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская.
Мпа воздушной тревоги в Украине в среду, 21 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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