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Атака балістикою — лунає повітряна тривога

21 лютого 2024 01:17
оновлено: 02:06
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Інна Буряк
редактор
Атака балістикою — через нову загрозу шириться повітряна тривога зараз 21 лютого
Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в середу, 21 лютого, охопила низку східних та південних областей, зокрема Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші. Небезпека оголошена у зв'язку з загрозою застосування балістики. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 21 лютого

Військові попереджають про небезпеку атаки балістикою в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила низку областей, серед яких:

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька. 
Мпа повітряної тривоги в Україні в середу, 21 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворог вкотре атакував Краматорськ Донецької області у вівторок, 20 лютого. Російські окупанти завдали удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 20 лютого під обстрілом окупантів опинився Кременчуцький район Полтавської області. Російські загарбники атакували "шахедами" промисловий обʼєкт.

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