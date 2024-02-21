Атака балістикою — через нову загрозу шириться повітряна тривога зараз 21 лютого

Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні в середу, 21 лютого, охопила низку східних та південних областей, зокрема Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші. Небезпека оголошена у зв'язку з загрозою застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 21 лютого

Військові попереджають про небезпеку атаки балістикою в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила низку областей, серед яких:

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворог вкотре атакував Краматорськ Донецької області у вівторок, 20 лютого. Російські окупанти завдали удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 20 лютого під обстрілом окупантів опинився Кременчуцький район Полтавської області. Російські загарбники атакували "шахедами" промисловий обʼєкт.