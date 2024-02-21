Атака балістикою — через нову загрозу шириться повітряна тривога зараз 21 лютого

Атака балістикою — лунає повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні в середу, 21 лютого, охопила низку східних та південних областей, зокрема Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші. Небезпека оголошена у зв'язку з загрозою застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 21 лютого
Військові попереджають про небезпеку атаки балістикою в "червоних" областях.
Наразі повітряна тривога охопила низку областей, серед яких:
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька.
Нагадаємо, що ворог вкотре атакував Краматорськ Донецької області у вівторок, 20 лютого. Російські окупанти завдали удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 20 лютого під обстрілом окупантів опинився Кременчуцький район Полтавської області. Російські загарбники атакували "шахедами" промисловий обʼєкт.
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