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На Донеччині пролунали вибухи — росіяни атакували житлові квартали Краматорська

20 лютого 2024 21:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Донеччині пролунали вибухи — росіяни атакували житлові квартали Краматорська
Руйнування в багатоповерхівці внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни вкотре атакували Донеччину у вівторок, 20 лютого. Під прицілом опинився Краматорськ. Ворог завдав удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Ворожий обстріл Краматорська 20 лютого

Краматорськ знову опинився під ворожим вогнем загарбників 20 лютого. Близько 20:00 у місті пролунало два потужних вибухи. Окупанти здійснили атаку по місцевій промисловій зоні та житловій забудові. 

"Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", — йдеться в повідомленні.

Руйнування в Краматорську внаслідок обстрілу
Руйнування в Краматорську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
Пожежа в промзоні Краматорська
Пожежа в промзоні Краматорська. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
Скриншот допису Філашкіна
Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, 18 лютого ворог випустив по Краматорську три ракети Х-22. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

До цього, 17 лютого, росіяни обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів зруйновано житловий будинок, під завалами перебували люди.

війна
вибух
росіяни
Україна
Донецька область
обстріли
Краматорськ
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поранення

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