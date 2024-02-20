На Донеччині пролунали вибухи — росіяни атакували житлові квартали Краматорська

Руйнування в багатоповерхівці внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Росіяни вкотре атакували Донеччину у вівторок, 20 лютого. Під прицілом опинився Краматорськ. Ворог завдав удару по інфраструктурі міста, внаслідок чого поранення дістали троє місцевих жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Ворожий обстріл Краматорська 20 лютого

Краматорськ знову опинився під ворожим вогнем загарбників 20 лютого. Близько 20:00 у місті пролунало два потужних вибухи. Окупанти здійснили атаку по місцевій промисловій зоні та житловій забудові.

"Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", — йдеться в повідомленні.

Руйнування в Краматорську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Пожежа в промзоні Краматорська. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, 18 лютого ворог випустив по Краматорську три ракети Х-22. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

До цього, 17 лютого, росіяни обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів зруйновано житловий будинок, під завалами перебували люди.