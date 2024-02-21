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Андрющенко рассказал подробности раздавшегося в Мариуполе взрыва

21 февраля 2024 14:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Андрющенко рассказал подробности раздавшегося в Мариуполе взрыва
Оккупанты в Мариуполе. Фото: ombudsman.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе подорвались инженеры армии России. Обстоятельства этого события пока не известны.

Об этом Андрющенко написал на своей странице в Telegram в среду, 21 февраля.

мариуполь
Пост Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Подорвались военные инженеры РФ

"Реальность — подорвались оккупационные инженеры в районе Гавани (Приморский район)", — сообщил Андрющенко.

По его информации, оккупанты собирались отремонтировать железную дорогу.

"Починили. Пакетирование в процессе", — отметил заместитель мэра Мариуполя.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти собираются праздновать начало полномасштабной войны в Украине и организуют мероприятия, приуроченные к началу так называемой СВО.

В Украине будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага.

война
взрыв
Мариуполь
Украина
оккупанты

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