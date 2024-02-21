Андрющенко рассказал подробности раздавшегося в Мариуполе взрыва
Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе подорвались инженеры армии России. Обстоятельства этого события пока не известны.
Об этом Андрющенко написал на своей странице в Telegram в среду, 21 февраля.
Подорвались военные инженеры РФ
"Реальность — подорвались оккупационные инженеры в районе Гавани (Приморский район)", — сообщил Андрющенко.
По его информации, оккупанты собирались отремонтировать железную дорогу.
"Починили. Пакетирование в процессе", — отметил заместитель мэра Мариуполя.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти собираются праздновать начало полномасштабной войны в Украине и организуют мероприятия, приуроченные к началу так называемой СВО.
В Украине будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага.
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