Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Андрющенко розповів подробиці вибуху, який пролунав у Маріуполі arrow

Андрющенко розповів подробиці вибуху, який пролунав у Маріуполі

21 лютого 2024 14:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Андрющенко розповів подробиці вибуху, який пролунав у Маріуполі
Окупанти в Маріуполі. Фото: ombudsman.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті підірвалися інженери армії Росії. Обставини цієї події наразі невідомі.

Про це Андрющенко написав на своїй сторінці в Telegram у середу, 21 лютого.

маріуполь
Пост Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Підірвалися військові інженери РФ

"Реальність — підірвались окупаційні інженерники в районі Гавані (Приморській район)", — повідомив Андрющенко.

За його інформацією, окупанти збиралися відремонтувати залізницю.

"Полагодили. Пакетування в процесі", — зазначив заступник мера Маріуполя.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни в Україні й організовує заходи, приурочені початку так званої СВО. 

В Україні судитимуть двох колишніх капітанів поліції з Маріуполя Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога.

війна
вибух
Маріуполь
Україна
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

Актуальне по темі