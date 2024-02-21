Андрющенко розповів подробиці вибуху, який пролунав у Маріуполі
Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті підірвалися інженери армії Росії. Обставини цієї події наразі невідомі.
Про це Андрющенко написав на своїй сторінці в Telegram у середу, 21 лютого.
Підірвалися військові інженери РФ
"Реальність — підірвались окупаційні інженерники в районі Гавані (Приморській район)", — повідомив Андрющенко.
За його інформацією, окупанти збиралися відремонтувати залізницю.
"Полагодили. Пакетування в процесі", — зазначив заступник мера Маріуполя.
Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни в Україні й організовує заходи, приурочені початку так званої СВО.
В Україні судитимуть двох колишніх капітанів поліції з Маріуполя Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога.
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