Андрющенко розповів подробиці вибуху, який пролунав у Маріуполі

Окупанти в Маріуполі. Фото: ombudsman.gov.ua

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті підірвалися інженери армії Росії. Обставини цієї події наразі невідомі.

Про це Андрющенко написав на своїй сторінці в Telegram у середу, 21 лютого.

Пост Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Підірвалися військові інженери РФ

"Реальність — підірвались окупаційні інженерники в районі Гавані (Приморській район)", — повідомив Андрющенко.

За його інформацією, окупанти збиралися відремонтувати залізницю.

"Полагодили. Пакетування в процесі", — зазначив заступник мера Маріуполя.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни в Україні й організовує заходи, приурочені початку так званої СВО.

В Україні судитимуть двох колишніх капітанів поліції з Маріуполя Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога.