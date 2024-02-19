В Україні судитимуть двох експоліцейських з Маріуполя — вони перейшли на бік ворога

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні судитимуть двох колишніх капітанів поліції з Маріуполя Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Двоє поліцейських перейшли на бік РФ

Двоє правоохоронців знехтували присягою й перейшли на бік ворога — ексзаступник командира взводу №2 роти поліції особливого призначення Донеччини та старший інспектор чергової частини у Маріуполі.

Зрадники добровільно працевлаштувались у незаконно створені в окупованому місті "правоохоронні структури".

"Керівних посад для капітанів-зрадників не знайшлось, і вони стали "дільничними інспекторами" у Жовтневому та Орджонікідзевському райвідділах "Маріупольського міського управління МВС ДНР", — розповіли в прокуратурі.

Експоліцейські. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розповіли, що колаборанти у червні та серпні 2022 року проводили так звані фільтраційні заходи щодо українців, які перетинали КПП в місті — перевіряли у них документи, автівки, багаж і мобільні телефони.

Крім того, деякі громадяни після такої "фільтрації" незаконно затримувались окупантами й піддавались додатковим допитам.

Також експоліцейські брали участь у публічних заходах та пропагандистських відеосюжетах на підтримку РФ.

Наразі вони були звільнені з посад в Україні й перебувають у розшуку — зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, підозрюваному у наведенні ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині інкримінували ще одну підозру.

Також ми писали, що у Харківській області оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська.