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В Україні судитимуть двох експоліцейських з Маріуполя — вони перейшли на бік ворога

19 лютого 2024 13:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні судитимуть двох експоліцейських з Маріуполя — вони перейшли на бік ворога
Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судитимуть двох колишніх капітанів поліції з Маріуполя Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік ворога.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Двоє поліцейських перейшли на бік РФ

Двоє правоохоронців знехтували присягою й перейшли на бік ворога — ексзаступник командира взводу №2 роти поліції особливого призначення Донеччини та старший інспектор чергової частини у Маріуполі.

Зрадники добровільно працевлаштувались у незаконно створені в окупованому місті "правоохоронні структури". 

"Керівних посад для капітанів-зрадників не знайшлось, і вони стали "дільничними інспекторами" у Жовтневому та Орджонікідзевському райвідділах "Маріупольського міського управління МВС ДНР", — розповіли в прокуратурі.

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Експоліцейські. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розповіли, що колаборанти у червні та серпні 2022 року проводили так звані фільтраційні заходи щодо українців, які перетинали КПП в місті — перевіряли у них документи, автівки, багаж і мобільні телефони.

Крім того, деякі громадяни після такої "фільтрації" незаконно затримувались окупантами й піддавались додатковим допитам.   

Також експоліцейські брали участь у публічних заходах та пропагандистських відеосюжетах на підтримку РФ.

Наразі вони були звільнені з посад в Україні й перебувають у розшуку — зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, підозрюваному у наведенні ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині інкримінували ще одну підозру

Також ми писали, що у Харківській області оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська.

суд
Маріуполь
держзрада
окупанти
війна в Україні

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