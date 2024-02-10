Росіяни завдали удару по Херсонщині — чоловік отримав важке поранення

Руйнування в будинку на Херсонщині. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські війська здійснили черговий обстріл Херсонщини у суботу, 10 лютого. Під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у суботу, 10 лютого.

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Стало відомо, що внаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі села Токарівка постраждав 43-річний місцевий житель.

Чоловік отримав проникаюче поранення черевної порожнини та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні, і медики вже надають всю необхідну допомогу потерпілому.

Скриншот допису Херсонської ОДА

Нагадаємо, російські загарбники здійснили атаку на центральну частину Херсона 5 лютого. Внаслідок обстрілу загинули чотири мешканці міста.

Також окупанти завдали авіаудару по центру Херсона і 2 лютого. Серед постраждалих двоє містян. Внаслідок атаки росіян частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.