Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Росіяни завдали удару по Херсонщині — чоловік отримав важке поранення arrow

Росіяни завдали удару по Херсонщині — чоловік отримав важке поранення

10 лютого 2024 21:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни завдали удару по Херсонщині — чоловік отримав важке поранення
Руйнування в будинку на Херсонщині. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська здійснили черговий обстріл Херсонщини у суботу, 10 лютого. Під прицілом окупантів опинилася Токарівка. В результаті ворожого удару поранення черевної порожнини отримав житель села.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Чоловік дістав важке поранення через російську атаку по Херсонщині

Стало відомо, що внаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі села Токарівка постраждав 43-річний місцевий житель. 

Чоловік отримав проникаюче поранення черевної порожнини та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні, і медики вже надають всю необхідну допомогу потерпілому.

Скриншот допису Херсонської ОДА
Скриншот допису Херсонської ОДА

Нагадаємо, російські загарбники здійснили атаку на центральну частину Херсона 5 лютого. Внаслідок обстрілу загинули чотири мешканці міста.

Також окупанти завдали авіаудару по центру Херсона і 2 лютого. Серед постраждалих двоє містян. Внаслідок атаки росіян частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. 

війна
Херсон
росіяни
Україна
обстріли
Херсонська область
атака
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі