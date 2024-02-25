ВСУ опровергли слухи РФ о захвате села Ласточкино

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

На Авдеевском направлении украинские военные не отошли от Ласточкино, как распространяют в Сети. Бойцы только отошли на западную окраину населенного пункта, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в комментарии УП в воскресенье, 25 февраля.

Оккупация Ласточкиного — в ВСУ развеяли слухи

Лиховой рассказал, что Силы обороны отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли заранее подготовленные оборонные позиции. Полностью россияне не оккупировали село.

"В настоящее время в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов", — сказал он.

Что предшествовало

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Ласточкино и продолжают давить на Северное и Орловку.

Скриншот сообщения DeepState

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что после захвата Авдеевки в Донецкой области армия РФ пытается штурмовать в районе населенного пункта Ласточкино. На этот участок фронта враг бросает большое количество военной техники и личного состава.