З'явився указ про звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пішов у відставку. Він керував українськими військами два роки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.
Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Генерал Залужний залишив посаду
Після двох років керівництва ЗСУ генерал Валерій Залужний іде у відставку.
Президент подякував генералу за віддану службу та ефективну роботу. Глава держави висловив надію, що Залужний і надалі служитиме країні і лишатиметься в команді.
Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку — у матеріалі Новини.LIVE.
Нагадуємо, що 4 лютого Зеленський вперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Лідер країни підкреслив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.
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