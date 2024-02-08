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З'явився указ про звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ

8 лютого 2024 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З'явився указ про звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ
Генерал Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пішов у відставку. Він керував українськими військами два роки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

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Після двох років керівництва ЗСУ генерал Валерій Залужний іде у відставку. 

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Указ про звільнення Залужного. Фото: скриншот

Президент подякував генералу за віддану службу та ефективну роботу. Глава держави висловив надію, що Залужний і надалі служитиме країні і лишатиметься в команді.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку — у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадуємо, що 4 лютого Зеленський вперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Лідер країни підкреслив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Валерій Залужний
указ
відставка

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