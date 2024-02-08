Появился указ об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ

Генерал Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ушел в отставку. Он руководил украинскими войсками два года после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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После двух лет руководства ВСУ генерал Валерий Залужный уходит в отставку.

Указ об увольнении Залужного. Фото: скриншот

Президент поблагодарил генерала за отданную службу и эффективную работу. Глава государства выразил надежду, что Залужный и дальше будет служить стране и будет оставаться в команде.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в материале Новини.LIVE.

Напомним, что 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.