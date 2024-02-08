Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Появился указ об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ arrow

Появился указ об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ

8 февраля 2024 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Появился указ об увольнении Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ
Генерал Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ушел в отставку. Он руководил украинскими войсками два года после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Генерал Залужный покинул пост

После двух лет руководства ВСУ генерал Валерий Залужный уходит в отставку.

null
Указ об увольнении Залужного. Фото: скриншот

Президент поблагодарил генерала за отданную службу и эффективную работу. Глава государства выразил надежду, что Залужный и дальше будет служить стране и будет оставаться в команде.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в материале Новини.LIVE.

Напомним, что 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Валерий Залужный
указ
отставка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме