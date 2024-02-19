Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Жорін розповів про героїчні бої 3-ї ОШБр в Авдіївці arrow

Жорін розповів про героїчні бої 3-ї ОШБр в Авдіївці

19 лютого 2024 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Жорін розповів про героїчні бої 3-ї ОШБр в Авдіївці
Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що росіяни в Авдіївці виставили велику кількість особового складу. Він також уточнив, скільки втрат у техніці та військових зазнала Росія в ході боїв за місто.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю ведучому Radio NV Олексію Тарасову, опублікованому на YouTube у неділю, 18 лютого.

Жорін про ситуацію в Авдіївці

За словами Жоріна, Третя штурмова не знала, що Авдіївка буде залишена. До того ж бригада доукомплектовувалась по особовому складу та по техніці, коли з'явився наказ висуватись в Авдіївку, щоб там стабілізувати ситуацію.

"На той момент, коли ми прибули вже безпосередньо сюди (в Авдіївку. — Ред.), то тоді вже було зрозуміло і очевидно, що сили, м’яко кажучи, зовсім не рівні. І що оборона цього міста буде складним і нереальним абсолютно процесом. З перших же днів ми вже розуміли, що проти нас росіяни виставили величезну кількість підрозділів. Це одразу декілька бригад збройних сил РФ", — розповів Жорін.

Скільки вдалося знищити особового складу й техніки РФ

Майор уточнив, що бригада кілька днів працювала над ліквідацією особового складу та техніки російських окупантів в Авдіївці. Як наслідок Росія зазнала приблизно 1500 вбитими, не менш як 3500 пораненими та близько 20 одиниць броньованої техніки втраченими.

"Треба розуміти, що все це відбувалось у міській забудові, у надзвичайно щільних, пекельних, дуже важких боях, де всі дистанції були дуже короткі. Майже вся техніка підбивалась піхотою із ручних гранатометів. Ворог знищувався у надзвичайно близьких стрілецьких боях. Це випробування, у якому, на жаль, сьогодні, незважаючи на те, що зараз час технологій і усього іншого, це була виключно героїчна робота нашої піхоти, яка на своїх плечах усе це зробила", — додав заступник командира бригади.

Нагадаємо, що за словами Жоріна, станом на сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим кладовищем. В руїнах міста розкидані "в буквальному сенсі тисячі трупів" російських окупантів. 

Також ми писали, що в Третій штурмовій роті показали міські бої в Авдіївці очима українського військового. На відео можна побачити зруйновані будинки та все навколо у місті.

ЗСУ
росіяни
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
війна
Росія
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі