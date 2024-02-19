Жорін розповів про героїчні бої 3-ї ОШБр в Авдіївці

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що росіяни в Авдіївці виставили велику кількість особового складу. Він також уточнив, скільки втрат у техніці та військових зазнала Росія в ході боїв за місто.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю ведучому Radio NV Олексію Тарасову, опублікованому на YouTube у неділю, 18 лютого.

Жорін про ситуацію в Авдіївці

За словами Жоріна, Третя штурмова не знала, що Авдіївка буде залишена. До того ж бригада доукомплектовувалась по особовому складу та по техніці, коли з'явився наказ висуватись в Авдіївку, щоб там стабілізувати ситуацію.

"На той момент, коли ми прибули вже безпосередньо сюди (в Авдіївку. — Ред.), то тоді вже було зрозуміло і очевидно, що сили, м’яко кажучи, зовсім не рівні. І що оборона цього міста буде складним і нереальним абсолютно процесом. З перших же днів ми вже розуміли, що проти нас росіяни виставили величезну кількість підрозділів. Це одразу декілька бригад збройних сил РФ", — розповів Жорін.

Скільки вдалося знищити особового складу й техніки РФ

Майор уточнив, що бригада кілька днів працювала над ліквідацією особового складу та техніки російських окупантів в Авдіївці. Як наслідок Росія зазнала приблизно 1500 вбитими, не менш як 3500 пораненими та близько 20 одиниць броньованої техніки втраченими.

"Треба розуміти, що все це відбувалось у міській забудові, у надзвичайно щільних, пекельних, дуже важких боях, де всі дистанції були дуже короткі. Майже вся техніка підбивалась піхотою із ручних гранатометів. Ворог знищувався у надзвичайно близьких стрілецьких боях. Це випробування, у якому, на жаль, сьогодні, незважаючи на те, що зараз час технологій і усього іншого, це була виключно героїчна робота нашої піхоти, яка на своїх плечах усе це зробила", — додав заступник командира бригади.

Нагадаємо, що за словами Жоріна, станом на сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим кладовищем. В руїнах міста розкидані "в буквальному сенсі тисячі трупів" російських окупантів.

Також ми писали, що в Третій штурмовій роті показали міські бої в Авдіївці очима українського військового. На відео можна побачити зруйновані будинки та все навколо у місті.