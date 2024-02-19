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Жорин рассказал о героических боях 3-й ОШБр в Авдеевке

19 февраля 2024 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Жорин рассказал о героических боях 3-й ОШБр в Авдеевке
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что россияне в Авдеевке выставили большое количество личного состава. Он также уточнил, сколько потерь в технике и военных понесла Россия в ходе боев за город.

Об этом Максим Жорин рассказал в интервью ведущему Radio NV Алексею Тарасову, опубликованном на YouTube в воскресенье, 18 февраля.

Жорин о ситуации в Авдеевке

По словам Жорина, Третья штурмовая не знала, что Авдеевка будет оставлена. К тому же бригада доукомплектовывалась по личному составу и по технике, когда появился приказ выдвигаться в Авдеевку, чтобы стабилизировать ситуацию.

"На тот момент, когда мы прибыли уже непосредственно сюда (в Авдеевку — Ред.), тогда уже было понятно и очевидно, что силы, мягко говоря, совсем не равны. И что оборона этого города будет сложным и нереальным абсолютно процессом. С первых же дней мы уже понимали, что против нас россияне выставили огромное количество подразделений. Это сразу несколько бригад вооруженных сил РФ", — рассказал Жорин.

Сколько удалось уничтожить личного состава и техники РФ

Майор уточнил, что бригада несколько дней работала над ликвидацией личного состава и техники российских оккупантов в Авдеевке. Как следствие, Россия понесла примерно 1500 убитыми, не менее 3500 ранеными и около 20 единиц бронированной техники потерянными.

"Надо понимать, что все это происходило в городской застройке, в очень плотных, адских, очень тяжелых боях, где все дистанции были очень короткие. Почти вся техника подводилась пехотой из ручных гранатометов. Враг уничтожался в чрезвычайно близких, стрелковых боях. Это испытание, в котором, к сожалению, сегодня, несмотря на то, что сейчас время технологий и всего остального. Это была исключительно героическая работа нашей пехоты, которая на своих плечах все это сделала", — добавил заместитель командира бригады.

Напомним, что по словам Жорина, по состоянию на сегодняшний день Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем. В руинах города разбросаны "в буквальном смысле тысячи трупов" российских оккупантов.

Также мы писали, что в Третьей штурмовой роте показали городские бои в Авдеевке глазами украинского военного. На видео можно увидеть разрушенные дома и все вокруг города.

ВСУ
россияне
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
війна
Россия
Максим Жорин

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