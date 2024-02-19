Жорин объяснил, почему ВСУ было невозможно удержать Авдеевку

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: 5 канал

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что если бы в Авдеевке украинская армия имела достаточное количество систем противовоздушной обороны и истребителей, то военным было бы легче. Однако, по его словам, удержать такое количество вражеской пехоты и военной техники было "просто невозможно".

Об этом он написал в своем Telegram в понедельник, 19 февраля.

Огромное количество российских оккупантов и техники на Авдеевском направлении

Жорин подчеркнул, что соотношение украинских и российских сил было "неадекватным".

"Удержать подразделениями, которые были у нас, такое количество пехоты, техники, авиабомб, артиллерии было просто невозможно. Без постоянных КАБов на голову держать позиции можно было дольше, возможно было бы даже время для определенных маневров. Но соотношение сил было просто неадекватное", — объяснил экс-командир полка "Азов".

В то же время воин отметил, что, несмотря на это, ВСУ удалось уничтожить тысячи российских оккупантов и единиц вражеской техники. Жорин добавил, что это произошло благодаря бойцам Третьей штурмовой бригады и других подразделений на Авдеевском направлении.

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Военные ушли из города на другие подготовленные позиции.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев активной оборонной операции города Авдеевки украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов.