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Зеленский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабной войны

24 февраля 2024 12:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабной войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Об этом он сказал во время своего обращения.

Обращение Зеленского из Гостомеля

Глава государства записал свое обращение в Гостомеле. По его словам, с этого города должно было начаться то самое "взять Киев и Украину за три дня".

"Два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант, два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров. Премьер Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, Александр Де Кроо, премьер Бельгии, председательствующий в Европейском совете", — отметил он.

С каждым днем все ближе к победе

По его словам, Украина стала на 730 дней ближе к победе.

"И все вместе мы склоняем головы. 730 дней боли, но в то же время 730 дней надежды на самую высокую справедливость, которая заключается в том, что у всех нас разные истории начала войны, но должен быть единственный финал этой войны и это будет победа", — заверил Зеленский.

Президент отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война как можно быстрее закончилась, однако украинцы не позволят, чтобы "кончилась наша страна".

"Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни.  Спасибо всем вам воины, нашему народу и всем в мире, кто стоит рядом с нами и правдой. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Также мы писали, что сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Также в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Владимир Зеленский
оккупанты
обращение
война в Украине
2 года войны
Гостомель

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