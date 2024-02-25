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Зеленський заявив, що проти, аби Україні навʼязували формулу миру

25 лютого 2024 18:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський заявив, що проти, аби Україні навʼязували формулу миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб нашій державі навʼязували будь-які формати і формули миру.

Про це глава держави повідомив під час конференції "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого.

Україна не хоче, аби їй нав'язували формати миру

Зеленський заявив, що українське керівництво не хоче, щоб Україні навʼязували будь-які формати і формули миру. За його словами, навесні на першому саміті буде підготовлений документ на кшталт "Зернової ініціативи".

"Ми не довірили тоді Путіну, домовилися з Туреччиною і ООН, передали план РФ. І було не важливо, хто з тієї сторони затверджує, чи не приймає ці пропозиції. Рік працювала ініціативна, після чого РФ вийшла з неї, але ми були готові до самостійного зернового коридору. Партнери побачили, що довіряти Росії не можна і країна-агресорка вже не могла нічого із цим зробити", — йдеться у повідомленні. 

Глава держави додав, що ініціатива буде йти виключно від України. Документ про мир буде передадуть росіянам спеціальні переговорники.

Нагадаємо, Зеленський також розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Водночас він додав, що від цього року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Володимир Зеленський
переговори
росіяни
війна в Україні
Формула миру

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