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Зеленский заявил, что против того, чтобы Украине навязывали формулу мира

25 февраля 2024 18:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский заявил, что против того, чтобы Украине навязывали формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы нашему государству навязывали какие-либо форматы и формулы мира.

Об этом глава государства сообщил во время конференции "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

Украина не хочет, чтобы ей навязывали форматы мира

Зеленский заявил, что украинское руководство не хочет, чтобы Украине навязывали какие-либо форматы и формулы мира. По его словам, весной на первом саммите будет подготовлен документ типа "Зерновой инициативы".

"Мы не доверили тогда Путину, договорились с Турцией и ООН, передали план РФ. И было не важно, кто с той стороны утверждает, не принимает ли эти предложения. Год работала инициативная, после чего РФ вышла из нее, но мы были готовы к самостоятельного зернового коридора. Партнеры увидели, что доверять России нельзя и страна-агрессорка уже не могла ничего с этим поделать", — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что инициатива будет исходить исключительно от Украины. Документ о мире будут переданы россиянам специальные переговорщики.

Напомним, Зеленский также рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.

В то же время он добавил, что с этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Владимир Зеленский
переговоры
россияне
война в Украине
Формула мира

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