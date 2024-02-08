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Зеленський розповів, яких змін очікує від нового командування ЗСУ

8 лютого 2024 19:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, яких змін очікує від нового командування ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський озвучив, яких змін очікує найближчим часом у Збройних Силах України. За його словами, повинен з'явитися реалістичний, детальний план дій на 2024 рік.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у четвер, 8 лютого.

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Глава держави зазначив, що кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, тобто повинен відбутися перерозподіл.

До того ж потрібно розв’язати проблеми з логістикою. Зеленський наголосив, що Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

За його словами, кожен генерал повинен знати фронт.

"Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації — це обов’язково", — наголосив Зеленський.

Також потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Український лідер зазначив, що на першій лінії повинні бути лише навчені солдати.

До того ж у структурі Збройних Сил створюється новий рід сил — Сили безпілотних систем. 

"Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройними силами України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку.

Також ми писали, що днями Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних сил України Сили безпілотних систем як окрему структуру. Такий проєкт буде успішним у тому випадку, якщо наперердні вивчити іноземний досвід, залучити до підрозділу досвідчених людей та, звичайно, збільшити обсяги виробництва дронів. 

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Україна
президент

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