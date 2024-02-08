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Кінець ери Зеленський плюс Залужний — як це було

8 лютого 2024 18:49
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Звільнення Залужного - все про рішення Зеленського
Зеленський звільнив Залужного. Фото: Офіс Президента
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

 Ситуація навколо звільнення  головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного завершилася конкретною заявою. Спершу закиди в інфопростір були ввечері 29 січня. Тоді в Міноборони написали коротке повідомлення, але без жодного прізвища. А ввечері 8 лютого з'явилися дописи на офіціних сторінках і Залужного і президента Зеленського. 

Що відбувається навколо теми — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Звільнення Залужного

Ввечері 29 січня 2024 року пабліки, соцмережі та телеграм-канали вибухнули новиною, що Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.

Журналісти обережно поставилися до такої інформації, адже це міг бути вкид зі сторони ворога, інформаційний терор. Новини.LIVE уточнили у депутатів із Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ті кажуть, що "не володіють інформацією".

Тим часом інформація на неофіційних канал розширювалася. В Міноборони з'являється коротке повідомлення без жодного приізвища.

Звільнення Залужного
Реакція Міноборони на чутки про звільнення Залужного. Фото: Новини.LIVE

Близько тижня новину обговорювали всі на всіх можливих майданчиках — люди на диванах і в соцмережах, експерти і журналісти — в ефірах. Всі думали, а що ж буде якщо звільнять, або чому цього не станеться. 

Ввечері 8 лютого одночасно з'являється допис на сторінці Володимира Зеленського і Валерія Залужного. Обоє заявлюять про співпрацю задля перемоги. 

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", — йдеться у дописі Залужного. 

Відставка Залужного
Допис Залужного про зустріч з Зеленським. Фото: Скріншот

Конкретики щодо того, залишається Залужний на посаді чи ні немає в жодному повідомленні. 

"Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні!", — написав президент. 

Звільнення Залужного
Допис Зеленського про Залужного. Фото: Скріншот 

Та за кілька хвилин після дописів з'являється офіційна інформація про звільнення Залужного. І одразу про те, хто його замінить на цій посаді. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройними силами України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Валерій Залужний
звільнення

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