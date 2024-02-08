Зеленский рассказал, каких изменений ожидает от нового командования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, каких изменений ожидает в ближайшее время в Вооруженных Силах Украины. По его словам, должен появиться реалистичный, детальный план действий на 2024 год.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в четверг, 8 февраля.

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Глава государства отметил, что каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие, то есть должно произойти перераспределение.

К тому же нужно решить проблемы с логистикой. Зеленский подчеркнул, что Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

По его словам, каждый генерал должен знать фронт.

"Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах. Надо построить в армии действенную систему ротаций. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных Сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации — это обязательно", — подчеркнул Зеленский.

Также требуется очевидное повышение качества обучения воинов. Украинский лидер отметил, что на первой линии должны быть только обученые солдаты.

К тому же, в структуре Вооруженных Сил создается новый род сил — Силы беспилотных систем.

"Команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины Главком Сырский представит на днях. 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

Также мы писали, что недавно Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Такой проект будет успешен в том случае, если накануне изучить иностранный опыт, привлечь в подразделение опытных людей и, конечно, увеличить объем производства дронов.