Нові заступники Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу — що про них відомо

Нове військове керівництво із Зеленським. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та очільника Генштабу Анатолія Баргилевича у суботу, 10 лютого. Ними стали Вадим Сухаревський, Андрій Лебеденко, Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий.

Новини.LIVE зібрали інформацію щодо нового військового керівництва.

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Вадим Сухаревський

Відомо, що Сухаревський очолив нещодавно створені Сили безпілотних систем ЗСУ. У команді Сирського та Баргилевича він займатиметься розвитком застосування дронів.

З 2014 року він брав участь у воєнних діях проти російських загарбників — був командиром третьої роти 80 аеромобільної бригади. У квітні того ж року він разом з підрозділом висунувся у бік Слов'янська та побачив, як на бійців СБУ напали бойовики Гіркіна та всупереч наказу першим відкрив вогонь по ворогу.

Вже з 2022 року Сухаревський командував підрозділами 59 окремої мотопіхотної бригади на території Миколаївської та Херсонської областей. 18 червня 2022 року полковник отримав звання Герой України.

Зеленський тисне руку Сухаревському. Фото: ОП

Андрій Лебеденко

Його призначили другим заступником Олександра Сирського. Його напрямком стали інновації, а саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Інформації щодо нього надзвичайно мало, однак він серед списку осіб, які були відзначені орденом Данила Галицького — це сталося у 2022 році.

Нова команда Сирського. Фото: ОП

Володимир Горбатюк

Бригадний генерал Володимир Горбатюк став заступником начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На посаді він відповідатиме за оперативну роботу, роботу штабів, планування та управління.

Відомо, що у квітні 2014 року Горбатюк був командиром ротації українського контингенту в Косові. А у 2015 році його призначили командиром новоствореної 54 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Також він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Володимир Горбатюк. Фото: Facebook

Олексій Шевченко

У минулому бригадний генерал Олексій Шевченко на посаді заступника голови Генштабу відповідатиме за питання логістики.

Раніше він проходив службу на командних посадах артилерійських підрозділів та був на посаді заступника начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

19 квітня 2022 року призначений начальником Військової академії в Одесі.

Олексій Шевченко. Фото: Суспільне

Михайло Драпатий

Його призначили на посаду заступника Баргилевича, де він відповідатиме за підготовку та якісне тренування військових.

Він також бере участь у війні проти Росії з квітня 2014 року. Обіймав посаду командира другого механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. У травні саме його підрозділ ввійшов у Маріуполь, він керував операцією зі звільнення заручників у захопленому сепаратистами міському відділі міліції міста. Саме Драпатий був за кермом БМП, яка здійснила легендарний прорив через барикади.

У серпні 2016 року його призначили командувачем 58 мотопіхотної бригади.

Михайло Драпатий. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Військові поки не коментують такі кадрові зміни і кажуть, що конкретні результати можна буде оцінити з часом.

Також ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Залужного немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

Крім того, відповідні зміни у військовому керівництві України прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла.