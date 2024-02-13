Зеленский назначил заместителя Залужного на важный пост

Евгений Мойсюк. Фото: zhitomir.info

Президент Украины Владимир Зеленский ввел должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. На это место он назначил Евгения Мойсюка, ранее бывшего заместителем бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Президента.

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Уполномоченный по гарантиям безопасности

"Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", — говорится в указе.

Согласно ему, в структуре Офиса президента появилась должность специального Уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Что известно о Мойсюке

Ранее Мойсюк занимал пост заместителя бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ушел с поста в связи с перезагрузкой военного руководства, которую инициировал Владимир Зеленский.

С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовыми войсками, а до этого — заместителем командующего ДШУ.

Напомним, Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского.

Также мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Залужного нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

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