Зеленский показал видео учений украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты и персонал проходят обучение на современных истребителях F-16 в Дании. Ориентировочно летом эти самолеты появятся в украинском небе и усилят защиту городов.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в соцсетях в пятницу, 23 февраля.

Как проходит обучение украинских пилотов

Несмотря на плохие погодные условия и ограничение во времени, украинские пилоты и техники проходят интенсивный курс обучения на F-16 на базе Скрюдструп в Дании.

"Наш опыт боевых действий действительно трудно переоценить, но все же это очень сжатая программа. По моему мнению, самым большим стимулом для нас здесь является не наш опыт, а мотивация вернуться и продолжить воевать. F-16 — это суперклассный самолет с точки зрения пилота. Не хотелось бы наговаривать на наши МиГи, но F-16, безусловно, более маневренные", — отметил один из украинских пилотов.

Напомним, ранее мы писали, что первые украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, закончат его к лету 2024 года.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока неизвестно, когда именно Украина получит истребители. Он подчеркнул, что необходимо учесть подготовку пилотов к полетам на них.