Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Зеленский показал видео учений украинских пилотов на F-16 arrow

Зеленский показал видео учений украинских пилотов на F-16

23 февраля 2024 09:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал видео учений украинских пилотов на F-16
Украинские пилоты. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты и персонал проходят обучение на современных истребителях F-16 в Дании. Ориентировочно летом эти самолеты появятся в украинском небе и усилят защиту городов.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в соцсетях в пятницу, 23 февраля.

Как проходит обучение украинских пилотов

Несмотря на плохие погодные условия и ограничение во времени, украинские пилоты и техники проходят интенсивный курс обучения на F-16 на базе Скрюдструп в Дании.

"Наш опыт боевых действий действительно трудно переоценить, но все же это очень сжатая программа. По моему мнению, самым большим стимулом для нас здесь является не наш опыт, а мотивация вернуться и продолжить воевать. F-16 — это суперклассный самолет с точки зрения пилота. Не хотелось бы наговаривать на наши МиГи, но F-16, безусловно, более маневренные", — отметил один из украинских пилотов.

Напомним, ранее мы писали, что первые украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, закончат его к лету 2024 года.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока неизвестно, когда именно Украина получит истребители. Он подчеркнул, что необходимо учесть подготовку пилотов к полетам на них.

Владимир Зеленский
самолеты
истребитель
война в Украине
Россия
F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме