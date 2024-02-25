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Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне

25 февраля 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Число погибших военных

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, со стороны России погибли 180 тысяч оккупантов. Вместе с ранеными — до 500 тысяч.

Напомним, Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Также украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Украина
оккупанты
президент

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