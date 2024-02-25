Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне
Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
Число погибших военных
"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, со стороны России погибли 180 тысяч оккупантов. Вместе с ранеными — до 500 тысяч.
Напомним, Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.
Также украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
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