Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Число погибших военных

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, со стороны России погибли 180 тысяч оккупантов. Вместе с ранеными — до 500 тысяч.

Напомним, Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Также украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.