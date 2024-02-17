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Зеленский готовится удивить Россию в 2024 году — о чем идет речь

17 февраля 2024 13:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский готовится удивить Россию в 2024 году — о чем идет речь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовиться удивить Россию в 2024 году. По его словам, Украина намерена расширить производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы собственной разработки. 

Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 17 февраля.

Зеленский про производство оружия

Зеленский заявил, что новые разработки в сфере дронов и РЭБ-систем, которые являются результатом украинских технологий, принесут неожиданные результаты, положительные для Украины и негативные для России в 2024 году. 

"Развивать технологии мы начали, развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для России удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ", — сообщил президент.

Также гарант  подчеркнул, что эти шаги представляют собой альтернативный путь развития, в то время как Украина ожидает военной поддержки от своих международных партнеров.

Напомним, Зеленский объяснил, по какой причине украинские военные отступили из Авдеевки. Он подчеркнул, что приоритетом было максимальное сохранение жизней украинских граждан.

Ранее Зеленский прокомментировал справедливость мобилизации военнообязанных. По его мнению, мобилизация — это комплексное дело, поскольку нужно учитывать необходимость проведения ротации.

Владимир Зеленский
оружие
дроны
война в Украине
производство
Россия
Мюнхенская конференция безопасности

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