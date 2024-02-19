Защитники сорвали наступление врага в Запорожском направлении — видео уничтожение оккупантов

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео

На Запорожском направлении российские захватчики в субботу, 17 февраля, начали наступление. Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага, оккупанты отошли на предыдущие позиции.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Наступление россиян на Запорожском направлении

"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках рассказали, что ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм украинских позиций, однако все действия врага были неудачными — технику уничтожили, а личный состав добили.

Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, украинские военные вернут Авдеевку.