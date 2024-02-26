Загроза ракетного озброєння — повітряна тривога зараз 26 лютого

Загроза ракетного озброєння — повітряна тривога знову шириться областями
Повітряна тривога в Україні в понеділок, 26 лютого, знову охопила кілька областей. Українців попереджають про небезпеку ракетного озброєння в Сумському та Полтавському регіонах. Загроза також триває на Харківщині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 26 лютого
"Загроза ракетного озброєння з півночі для Сумської та Полтавської областей", — повідомляють українські захисники.
Таким чином повітряна тривога охопила Сумську, Полтавську й Харківську області. Загроза на Харківщині пов'язана з ударними БпЛА.
Оновлено 02:21. Повітряні сили сповістили про відбій загрози.
Нагадаємо, що в Харківській області в понеділок, 26 лютого, близько 01:40 лунали вибухи. Місцевих мешканців попереджали про загрозу ударних БпЛА.
Також ми писали, що повітряну тривогу оголошували в Україні в неділю, 25 лютого. Небезпека поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння.
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