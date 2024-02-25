Повітряна тривога зараз 25 лютого — хто з українців у небезпеці

Повітряна тривога поглинає області — хто з українців у небезпеці
25 лютого 2024 23:18
оновлено: 00:47
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні в неділю, 25 лютого, поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 25 лютого
Військові попереджають про загрозу балістики в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Наразі серед "червоних" області такі:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька.
Нагадаємо, що близько 23:00 в неділю, 25 лютого, у Харкові лунали вибухи.
Також ми повідомляли, що вибухи було чути й у Дніпрі в неділю, 25 лютого. Було зафіксовано комбіновану атаку.
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