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Повітряна тривога поглинає області — хто з українців у небезпеці

25 лютого 2024 23:18
оновлено: 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 25 лютого — хто з українців у небезпеці
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в неділю, 25 лютого, поширилась на Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку та інші. Регіони "почервоніли" через загрозу балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 25 лютого

Військові попереджають про загрозу балістики в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі серед "червоних" області такі:

  • Сумська,
  • Полтавська, 
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька.
Мапа повітряної тривоги в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що близько 23:00 в неділю, 25 лютого, у Харкові лунали вибухи.

Також ми повідомляли, що вибухи було чути й у Дніпрі в неділю, 25 лютого. Було зафіксовано комбіновану атаку.

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